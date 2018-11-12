По всей стране объявят каникулы, учителя отказываются выходить на работу: что происходит

12.11.2018 10:46

Школьные учителя начинают общенациональную забастовку, которая продлится одну неделю.

На работу не выйдут около 30 000 учителей, на каникулы вынуждены отправиться сотни тысяч детей.

Педагоги требуют увеличения зарплат, противостояние и торги с правительством по этому поводу продолжается уже три месяца. Учителя заявляют, что из-за низкой зарплаты не заполнено множество вакансий, увеличиваются классы и учебная нагрузка.

Это будет первая за последние 20 лет такая забастовка в Новой Зеландии.

Отетим, сейчас при власти пребывает правительство, сформированное Лейбористской партией, во главе с премьер-министром Джасиндой Ардерн. Она пришла к власти благодаря обещаниям увеличить финансирование соцслужб и уменьшить экономическое неравенство.

Правительство согласилось увеличить фонд оплаты труда учителей на 86,8 млн долларов США, однако педагоги требуют большей прибавки.

Бюджетники и работники сферы соцобслуживания в Новой Зеландии недовольны вялым ростом зарплат в стране. При этом из-за наплыва богачей, желающих купить недвижимость, в стране резко возросли цены на жилье.

Тем временем, в Украине в Ходоровский ОТГ учебный процесс и отопительный сезон в 25 школах оказались под угрозой из-за конфликта руководства общины с «Львовоблэнерго».

В школах обучается около 2,5 тыс. учащихся, шла речь на пресс-конференции во Львовском пресс-клубе 7 ноября. Как сообщил председатель общины Олег Коцовский, сложилась такая ситуация, что невозможно запустить школьные котельные, осветить учебные помещения, потому что не хватает мощностей, которые установило ЗАО «Львовоблэнерго».

Источник: https://politeka.net