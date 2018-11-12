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По всей стране объявят каникулы, учителя отказываются выходить на работу: что происходит
Школьные учителя начинают общенациональную забастовку, которая продлится одну неделю.
На работу не выйдут около 30 000 учителей, на каникулы вынуждены отправиться сотни тысяч детей.
Педагоги требуют увеличения зарплат, противостояние и торги с правительством по этому поводу продолжается уже три месяца. Учителя заявляют, что из-за низкой зарплаты не заполнено множество вакансий, увеличиваются классы и учебная нагрузка.
Это будет первая за последние 20 лет такая забастовка в Новой Зеландии.
Отетим, сейчас при власти пребывает правительство, сформированное Лейбористской партией, во главе с премьер-министром Джасиндой Ардерн. Она пришла к власти благодаря обещаниям увеличить финансирование соцслужб и уменьшить экономическое неравенство.
Правительство согласилось увеличить фонд оплаты труда учителей на 86,8 млн долларов США, однако педагоги требуют большей прибавки.
Бюджетники и работники сферы соцобслуживания в Новой Зеландии недовольны вялым ростом зарплат в стране. При этом из-за наплыва богачей, желающих купить недвижимость, в стране резко возросли цены на жилье.
Тем временем, в Украине в Ходоровский ОТГ учебный процесс и отопительный сезон в 25 школах оказались под угрозой из-за конфликта руководства общины с «Львовоблэнерго».
В школах обучается около 2,5 тыс. учащихся, шла речь на пресс-конференции во Львовском пресс-клубе 7 ноября. Как сообщил председатель общины Олег Коцовский, сложилась такая ситуация, что невозможно запустить школьные котельные, осветить учебные помещения, потому что не хватает мощностей, которые установило ЗАО «Львовоблэнерго».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, учитель, Новая Зеландия, забастовка, каникулы
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