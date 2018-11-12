Смертоносный африканский вирус теперь угрожает Европе

12.11.2018 15:16

Причиной обострения ситуации стала миграция людей.



Караван африканских мигрантов сейчас направляется в Северную Америку, спасаясь от местных попыток правосудия. Так, в Конго сейчас повстанцы убивают как обычных людей, так и медработников, чтобы те не могли оказывать помощь больным на вирус Эбола, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Как итог – люди массово пакуют чемоданы и направляются в Америку через Европу. Прямой билет в Америку африканцам не по карману.



Ранее появлялась новость, что в караване была найдена лихорадка. Эта информация появилась на специализированном сайте Ebolaoutbreakmap.com, значит, заболевание имеется, а формальное его признание – дело времени.



Согласно некоторым слухам, караван был специально спланирован глобалистами, чтобы ослабить Америку. Массовое распространение вируса позволит элите играть по собственным правилам.



Сейчас в прессе имеются данные только о двух участниках каравана, которые больны лихорадкой. Занимается вопросом врач Хосе Лопес из ВОЗ, который пообещал в ближайшее время опубликовать свежие новости касательно вируса.



Задержка каравана в Европе грозит эпидемией по всей территории Европейского Союза. Таким образом, в опасности не только Северная Америка, но и вся площадь Евразии.