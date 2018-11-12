Стало известно, о чем Трамп говорил с Макроном, Меркель и Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, российским президентом Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, передает ТАСС.

"Сегодня во время ланча президент обедал с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, а также с многими другими мировыми лидерами", − отметила Сандерс.

Она указала, что лидеры обсудили спектр различных вопросов, включая ядерный договор, договор РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности − ред.) и другие вопросы:

"Лидеры обсудили целый ряд тем, в том числе ДРСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них были очень хорошие и продуктивные дискуссии во время двухчасового ланча", − подчеркнула она.

Источник: https://antikor.com.ua