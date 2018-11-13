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В Должанске скончался первый заместитель комбрига «Призрака»

13.11.2018 18:22
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В Должанске скончался первый заместитель комбрига «Призрака»

Скончался участник группировки «ЛНР» Лучшев Сергей Николаевич.

Об этом в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, передает donpress.com.

Сообщается, что 9 ноября 2018 года в Свердловске [ныне Должанск] скончался от пневмонии член НВФ «ЛНР», первый заместитель командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового Лучшев Сергей Николаевич.

По данным «Миротворца», Лучшев родился 29 сентября 1964 года в селе Леспромхоз Беловского района Кемеровской области РСФСР.



Теги: Донбасс, Свердловск, призрак, умерший, ЛНР, Алексей Мозговой, НВФ
 
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