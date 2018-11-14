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«Был бы расстрел»: В России учитель угрожала ученикам за надпись «Путин-вор»

14.11.2018 08:15
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«Был бы расстрел»: В России учитель угрожала ученикам за надпись «Путин-вор»

В российском поселке Таежный, что в Краснодарском крае, зафиксирован случай озвучивания угроз учителем школы ученикам за нанесение надписи на доске «Путин – вор».

Соответствующее видео разместил Youtube-канал «Вокруг света».

Сообщается, что происшествие имело место в школе № 20.

По словам преподавательницы, охарактеризовав главу государства, 10 «А» нанёс хозяину Кремля «глубочайшее оскорбление, из-за которого в советское время был бы расстрел». Женщина угрожала подросткам полицией, а автору надписи предложила написать тоже самое в Администрацию президента.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Краснодар, ученики
 
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