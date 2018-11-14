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Мужчина с козлом: Метро в Париже остановило работу

14.11.2018 17:15
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Мужчина с козлом: Метро в Париже остановило работу

В Париже метро временно приостановило работу из-за мужчины с козлом.

Пассажиры были крайне возмущены появлением этой парочки.

Мужчина с животным сел в поезд на станции Тюрильи и напугал пассажиров, однако он отказывался выходить из метро.

Когда мужчина с козлом попытался бежать, когда прибыла полиция, но его арестовали.

Позже правоохранители выяснили, что козла нарушитель порядка украл.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Париж, мужчина, метро, козел
 
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