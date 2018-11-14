- В Керчи случилось серьезное ЧП со строительством Крымского моста. Без тепла осталось более 20 тысяч жителей14:30
- Путин и Медведев одновременно выехали из России - россиянам сообщили тревожную новость 14:10
- У берегов Новой Зеландии засняли странное восьмиметровое существо13:37
- Сценарий России сорван: стали известны подробности встречи Порошенко с епископами Московского патриархата12:45
- На Донбассе "сгинул" заместитель Мозгового из РФ "Жирный гусь" - подробности 08:30
- «Был бы расстрел»: В России учитель угрожала ученикам за надпись «Путин-вор»08:15
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение23:21
- "Речь о союзе Суркова с российскими силовиками", - источник в "ДНР" рассказал, что Сурков придумал по Донбассу21:28
- Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»19:21
- ""Оппоблок" разорвало..." - Бондаренко рассказала, почему партия "регионалов" развалилась окончательно18:50
Путин и Медведев одновременно выехали из России - россиянам сообщили тревожную новость
В РФ разгорелся скандал вокруг ситуации с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, оправдываться за который был вынужден пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Информационные агентства РФ обратили внимание, что Путин и Медведев одновременно покинули Россию, что является нарушением одного из основополагающих правил безопасного функционирования государства.
Журналисты сообщили, что президент РФ Владимир Путин пребывает с официальным визитом в Сингапуре, а премьер-министр Дмитрий Медведев - в итальянском Палермо на международной конференции по Ливии.
Обоих в данный момент нет на территории России. В случае чрезвычайных обстоятельств с президентом власть в России по Конституции переходит к премьер-министру, который должен быть готов взять полномочия на себя в любой момент. В СМИ обратились к Пескову за комментарием о том, кто руководит Россией в отсутствие двух первых лиц государства.
При этом Песков подтвердил, что российские власти стараются не допускать таких ситуаций. Однако, по его словам, сложившаяся ситуация не поставит российские власти в тупик, так как руководители будут управлять Россией в "телефонном режиме". Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что соцсети шутят об отмене встречи Трампа и Путина в Париже.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Медведев
- Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине
- Путин прикрыл войной свои провалы в экономике - Ходорковский
- Каких уступок Путин требует от Лукашенко по Украине: в Сети появилась новая утечка данных
- План "Анаконда" освободит Донбасс с Крымом и задушит путинскую Россию
- Медведев признал, что они с Путиным создали "крайне неэффективную" систему госуправления
- Новый удар по Украине: генерал раскрыл задумку Путина с его провокациями в Азовском море
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированной Донетчины (ФОТО)13:05
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов12:15
- Ликвидацию Захарченко заказал человек из окружения Януковича: названа фамилия11:48
- "Я аж прослезился", - Сеть повеселили бредовые рассказы Пушилина о "возвращении в семью" и "рынках сбыта" в ЕС11:15
- На Донбассе 8 обстрелов за сутки: у противника серьезные потери11:00
- Блогер разоблачил позорное вранье боевиков "ДНР" о "высокой" явке на "выборы" - реальные данные соцопроса10:45
- Царев в печали: ФСБ депортирует в Украину его друга - главаря "Оплота" и террориста "ДНР" 09:45
- На Донбассе "сгинул" заместитель Мозгового из РФ "Жирный гусь" - подробности 08:30
- Армия РФ из-за "выборов" резко "присмирела" на Донбассе: в ООС рассказали о странном поведении оккупанта 07:16
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение23:21
- Путин и Медведев одновременно выехали из России - россиянам сообщили тревожную новость 14:10
- Путин опозорился из-за Керченского моста13:55
- У берегов Новой Зеландии засняли странное восьмиметровое существо13:37
- Против скандального решения УПЦ МП восстали: кто не поддержал «филиал» РПЦ13:20
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированной Донетчины (ФОТО)13:05
- Сценарий России сорван: стали известны подробности встречи Порошенко с епископами Московского патриархата12:45
- Синоптики обновили прогноз: в Украину идут морозы и снег12:30
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов12:15
- Украинская группа возглавила чарт российского "МузТВ"12:00
- Ликвидацию Захарченко заказал человек из окружения Януковича: названа фамилия11:48
- 10 заманчивых вещей, которые не стоит поднимать на улице10:17
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- 7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности08:47
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса07:38
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу22:12
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов