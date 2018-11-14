Возникла во время восхода Солнца: жители Екатеринбурга запечатлели появление Нибиру - фото

14.11.2018 16:01

"Звезда смерти" уже не в первый раз появляется возле светила. На этот раз планету-убийцу вновь заметили россияне.

Жители российского Екатеринбурга неожиданно стали свидетелями необычного явления.

Так, местные рассказали о появлении Планеты Х во время восхода Солнца, передает "Диалог.UA". Россияне успели зафиксировать огненную Нибиру, после чего обнародовали кадры в соцсетях. Свежие фотографии необычного восхода облетели Сеть. Очевидцы рассказывают, что, делая фотографии, ничего необычного или подозрительного они не замечали. Но при просмотре кадров свидетели появления смертоносного космического тела ужаснулись. Россияне сомневаются, что возле светила попыталась спрятаться именно планета-убийца.





анее жители Краснодара также наблюдали появление Нибиру в небе над городом. Также шокированные пассажиры американского лайнера сообщили о вторжении "Звезды смерти" на нашу планету через странный портал. Как сообщалось, зрителей в США напугали кадры катастрофы с участием Планеты Х.



Источник: www.dialog.ua