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Опубликован секретный список богатейших людей мира.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын попали в список богатейших людей мира.
Об этом сообщают мировые СМИ, опубликовавшие данные о состоянии известных политиков и олигархов, передает donpress.com.
Так, состояние президента РФ оценивается в 200 млрд долларов, которые хранятся на его банковском счете.
Накопления главы КНДР Ким Чен Ына достигают 170 млрд долларов. Бывший президент Египта Хосни Мубарак благодаря коррупции разбогател на 70 млрд долларов.
При этом состояние бывшего президента Йемена Али Абдалла Салеха достигло 126 млрд долларов.
Также, в список богатейших людей мира попал и экс-премьер-министр Ливии Муаммар Каддафи с состоянием в 180 млрд долларов.
Состояние семьи Ротшильдов, также попавшей в соответствующий список, оценивается в 2 трлн долларов.
Как стало известно, богатство сирийского диктатора Башара Асада превышает 120 млрд долларов.
Теги: Донбасс, Путин, банк, СМИ, список, богатство, счет, Асад, РФ
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- Турчинов анонсировал новые санкции против организаторов «выборов Л-ДНР»14:51
- Опубликован секретный список богатейших людей мира.14:32
- В Горловке автовладельцы жалуются на очень плохое качество пропана14:08
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