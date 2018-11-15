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В Крыму представитель оккупантов сравнил паспорт РФ с собачьим. ВИДЕО
Так называемый "глава Нижнегорского района" оккупированного Крыма Александр Петров, заявил представителям местной общественной организации, что у его собаки паспорт лучше, чем у них.
Об этом пишет крымское издание "Примечания", передает apostrophe.ua.
Сообщается, что чиновник собирался войти в "белый дом" вместе со своим терьером. Сотрудники организации вежливо напомнили, что вход в административное здание с животными запрещен.
В свою очередь, Петров не стал подбирать выражения для общения с непородистыми крымчанами: "У этой собаки, во-первых, паспорт лучше, чем у вас", - заявил чиновник. После он, видимо решил реабилитироваться, и заявил, что собака будет находиться в предбаннике: "Имеет право", - констатировал Петров.
Как рассказал изданию руководитель "НОК" Михаил Беляцкий, такое поведение для Петрова является нормой. "Он ни с кем не церемонится, - говорит Михаил. - Это даже шовинизмом попахивает, когда Петров ставит свою собаку выше людей".
В октябре общественники запросили у Петрова информацию о госзакупках. В ответ он прислал им журнал "Мурзилка". "Мы обратились по данному факту в прокуратуру, идет проверка", - поясняет Беляцкий.
Даже если будет доказано, что журнал "Мурзилка" не пролил свет на запрашиваемую информацию, то это вряд ли скажется на карьере чиновника, уверен общественник. Ведь ранее судимый Петров – шурин депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко.
Теги: Донбасс, Крым, собака, прокуратура, паспорт, оккупанты, РФ, администрация
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