Битва продлится минуты: сбывается страшное пророчество об Апокалипсисе

16.11.2018 08:15

Израиль и Палестина обменялись серией ракетных ударов в Секторе Газа, что заставило знатоков религии говорить о предсказанной в Библии «священной войне» перед концом света.

Так, с палестинской территории были выпущены более 300 ракет и минометных снарядов, что стало своеобразным дневным рекордом для ХАМАС.

Многие были перехвачены, однако несколько ракет упали в южном израильском городе Сдерот, в результате чего вспыхнул масштабный пожар в местном торговом центре. Был также уничтожен один из домов в городе Ашкелон.

Последние события в Израиле и Палестине заставили известного раввина Пинхаса Уинстона говорить о конце света.

Пользующийся авторитетом международный лектор и автор около 50 работ об иудаизме заявил, что на Святой земле грядет разрушительная «финальная битва».

Он утверждает, что ужасающая война может вспыхнуть «в любой момент».

Раввин отметил возросшее в целом напряжение на Ближнем Востоке. Это не только конфликт между Израилем и Палестиной, но и ситуация вокруг Ирана и Сирии.

Пинхас Уинстон вспоминает источники священных писаний о «войне Гога и Магога» — двух народов, нашествие которых потрясет мир незадолго до прихода Мессии.

Как отметил раввин, даже небольшие стычки могут спровоцировать войну библейского масштаба.

«Война может продлиться всего 12 минут, но охватить целый мир», — заявил он, ссылаясь на предсказание раввина, жившего в XV веке.

Отмечается, что о приближении конца света говорит также намерение возрождающегося Синедриона построить Третий храм в Иерусалиме.

Источник: https://from-ua.com