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Россиянин выбросил возлюбленную с 10-го этажа, но дама залезла обратно
17.11.2018 14:25
Россиянин приехал в гости к своей избраннице. После распития некоторого количества спиртного, мужчина захотел секса, но получил отказ. Тогда он разозлился и решил выкинуть свою подругу с балкона, пишет ДонПресс.
Но девушка «в полете» зацепилась за перила — так ей удалось спастись. Вернувшись в квартиру, она вызвала полицию.
Нарушителя задержали.
Теги: Донбасс, россияне, этаж, балкон
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