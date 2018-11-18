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В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение
18.11.2018 13:10
В одном из временно неконтролируемых пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение как транспорта, так и пешеходов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 ноября 2018 года, имеющихся в открытом доступе,
«Команда СММ посетила один приграничный район, который не контролируется правительством. В течение примерно 10–минутного мониторинга в пункте пропуска на границе возле н. п. Леоново (быв. Червоный Жовтень, 82 км к югу от Луганска), по наблюдениям Миссии, пассажиро-транспортный поток не был зафиксирован ни в одном из направлений».
Кроме того, «двое членов вооруженных формирований сказали наблюдателям покинуть этот район».
Теги: Донбасс, граница, Луганская область, транспорт, ОБСЕ, пункт пропуска, РФ
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