Страны НАТО готовят ответ на агрессию России: Кремлю не поздоровится

19.11.2018 12:03

Страны НАТО могут ответить на агрессию со стороны Российской Федерации

Эстония, Латвия и Литва в ответ на растущую российскую угрозу могут усилить военное сотрудничество и упростить перемещение по территории стран Балтии своих союзников по НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении Балтийского совета министров и Балтийской ассамблеи, координирующих деятельности властей трех стран. Эстонию, Латвию и Литву призвали объединить усилия в рамках противостояния агрессии России, сообщает телеканал RT.

«Важно, чтобы со стороны НАТО следовала защитная реакция на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями российских вооружённых сил, такими как неоднократное нарушение нашего воздушного пространства, крупномасштабные учения и всё большая милитаризация вдоль границы НАТО, включая развертывание в Калининграде современных ракет «Искандер», способных нести ядерный боезаряд, и программы военной подготовки с отработкой сценариев наступления на западном направлении», – говорится в документах.

В документе также указано, что «основой крепкой коллективной безопасности и обороны является НАТО».

Балтийский совет министров и Балтийская ассамблея призвали правительства трех стран расширить сотрудничество в вопросах обороны и упростить передвижение вооруженных сил союзников по воздуху, суше и морю.

Также ранее сообщалось, что Россию можно «вытеснить» с украинских территорий, однако для этого Киеву понадобится концентрация и серьезная поддержка со стороны союзников. Такое мнение выразил американский сенатор Крис Кунс во время своего выступления на конференции Halifax International Security Forum (Галифакский международный форум по вопросам безопасности) в Канаде.

«Я думаю, мы сможем вытеснить Россию из Украины, но это требует концентрации, решимости, взаимодействия с нашими союзниками. Нам необходимо сделать это устойчивым приоритетом», — заявил политик.

Он вспомнил о том, как СССР оккупировал балтийские страны, а США проигнорировали это и в результате странам Балтии понадобились «десятки лет», чтобы добиться независимости.

«Это (ситуация в Украине — ред.) — замороженный конфликт, и я поддерживаю решение нашего президента об инвестициях в предоставлении большего количества летального оружия, больше поддержки, больше тренировок. Меняться должна также и Украина, но я думаю, в партнерстве, с нашими верными партнерами, это полностью возможно», — отметил Кунс.

Источник: https://politeka.net