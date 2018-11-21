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Россияне в отчаянии готовятся к своему Майдану: "Все имитация, нет никакого будущего, только тупик"
Социальное напряжение в России почти достигло своего пика из-за непопулярных реформ Кремля, коррупции и беззакония.
Искренний пост о современной России обнародовал на своем telegram-канале известный российский блогер Александр Устинов, передает "Диалог.UA".
Устинов констатировал провал путинского режима как на внешне так и на внутриполитическом поле. Накалило ситуацию и сворачивание демократических институтов в России. "Россия превратилась в мирового изгоя, который никому не интересен. Даже изгоям. Сидим и ежемесячно считаем санкции, которым нет счета и нет конца… Внутри страны откровенная антинародная политика , цель которой - ободрать всех до нитки в интересах 1-2% зажравшейся элиты…
Весь бюджет - это распил. Вся экономика - это коррупция. Каждый день читаем десятки сообщений о десятках миллиардах (не миллионов даже) украденных и выведенных в офшоры рублях и долларах… Ничего не производим, только воруем природные ресурсы, которые давно не принадлежат ни государству, ни народу… Ни один институт не работает.
Все фальшь, все имитация. Нет ни правительства, ни парламента, ни судов, ни выборов, ни партий", - рассказал блогер о ситуации в РФ. С его слов, самое худшее в данной ситуации - это осознание того, что в обозримом будущем ситуация может поменяться исключительно в худшую сторону. "Сидим и колдуем, когда же это кончится.
Придумываем каких-то преемников. Хотя знаем, что никто из этой кормушки сам не уйдет… Нет никакого будущего ни у страны, ни у пенсионеров, ни у трудяг, ни у молодежи. Только тупик", - констатировал блогер. Важно отметить, что данное социальное напряжение вполне может вылиться в русский "Майдан".
Путинский режим, что примечательно, это прекрасно понимает и готовится к жесткому бунту.
"Аккурат к пятилетней годовщине украинской революции Росгвардия закупает новое оборудование для разгона массовых демонстраций", - отметил известный российский аналитик Валерий Соловей, добавив, что Кремль уже не просто "ждет", а "готовится" к массовому кровопролитию в РФ.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Кремль, Майдан
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