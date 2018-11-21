- Налог на солнце и воздух: жителей Крыма возмутило очередное подорожание09:45
- Новые санкции Штатов против РФ: под удар попали крупные российские компании – подробности09:30
- «Крымский мост реально рушится на глазах»: снимки, сделанные из космоса, указали на серьезные проблемы сооружения09:00
- "Макаронного монстра" в океане удалось заснять на видео08:15
- Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного21:35
- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- На "инаугурацию" Пушилина созвали боевиков "со всего" мира: делегации "ЛНР", России и Абхазии уже в Донецке12:31
- Украинский танцор будет защищать Путина12:09
Новые санкции Штатов против РФ: под удар попали крупные российские компании – подробности
Соединенные Штаты в очередной раз ударили по России. В этот раз под санкции попали крупные российские компании, а также предприниматель Андрей Догаев.
Отмечается, что на них были наложены санкции из-за того, что они содействовали поставкам нефти в Сирию. США несколько расширили санкционный список по Сирии. В нем оказались две компании из РФ, а также один человек. Известно, что компании способствовали тем поставкам нефти, которые шли в Сирию, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на сообщение Министерство финансов США. В список попал "Мир бизнес банк", Global Vision Group, а также "Промсырьеимпорт".
Интересно и то, что в санкционном списке оказался Андрей Догаев, который занимает пост заместителя гендиректора "Промсырьеимпорта". Таким образом Госдеп США решил действовать еще решительнее против Российской Федерации, которая ведет агрессивную внешнюю политику в своих интересах.
Пока что неизвестно, к чему именно привели данные санкции. Однако многие надеются на то, что РФ задумается над тем, что она делает.
Напомним, что сегодня поступало сообщение об очередных санкциях США против РФ, которые, учитывая сообщения Госдепа, нарушает международные соглашения.
Кроме того, ранее говорили о том, что Российская Федерация не может справиться со своей экономикой из-за санкций.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- США верят в безопасность, но готовят план массовой эвакуации из Сочи
- Осужденный в США сын депутата Госдумы РФ признался в обналичивании 2 млн долларов
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- Конфликт России и США вынесен на всеобщее обозрение. У РФ все меньше союзников
- С Донбасского фронта пришли хорошие новости09:57
- Россияне массово скупают жилье в оккупированных городах Донетчины08:30
- Бойцвы ВСУ рассказали о тяжелом бое под Попасной08:00
- В Мариуполе начали выдавать квартиры переселенцам07:45
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым07:10
- Пушилин насмешил весь мир первым заявлением в должности "главы ДНР" – подробности ч23:07
- На Луганщине заочно осудили члена «парламента ЛНР»22:32
- В Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества22:01
- Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного21:35
- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- С Донбасского фронта пришли хорошие новости09:57
- Налог на солнце и воздух: жителей Крыма возмутило очередное подорожание09:45
- Новые санкции Штатов против РФ: под удар попали крупные российские компании – подробности09:30
- Эти продукты замедляют старение09:15
- «Крымский мост реально рушится на глазах»: снимки, сделанные из космоса, указали на серьезные проблемы сооружения09:00
- Украинцам разрешат ездить без прав: детали законопроекта08:45
- Россияне массово скупают жилье в оккупированных городах Донетчины08:30
- "Макаронного монстра" в океане удалось заснять на видео08:15
- Бойцвы ВСУ рассказали о тяжелом бое под Попасной08:00
- В Мариуполе начали выдавать квартиры переселенцам07:45
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»