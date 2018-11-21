Новые санкции Штатов против РФ: под удар попали крупные российские компании – подробности

21.11.2018 09:30

Соединенные Штаты в очередной раз ударили по России. В этот раз под санкции попали крупные российские компании, а также предприниматель Андрей Догаев.

Отмечается, что на них были наложены санкции из-за того, что они содействовали поставкам нефти в Сирию. США несколько расширили санкционный список по Сирии. В нем оказались две компании из РФ, а также один человек. Известно, что компании способствовали тем поставкам нефти, которые шли в Сирию, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на сообщение Министерство финансов США. В список попал "Мир бизнес банк", Global Vision Group, а также "Промсырьеимпорт".

Интересно и то, что в санкционном списке оказался Андрей Догаев, который занимает пост заместителя гендиректора "Промсырьеимпорта". Таким образом Госдеп США решил действовать еще решительнее против Российской Федерации, которая ведет агрессивную внешнюю политику в своих интересах.

Пока что неизвестно, к чему именно привели данные санкции. Однако многие надеются на то, что РФ задумается над тем, что она делает.

Напомним, что сегодня поступало сообщение об очередных санкциях США против РФ, которые, учитывая сообщения Госдепа, нарушает международные соглашения.

Кроме того, ранее говорили о том, что Российская Федерация не может справиться со своей экономикой из-за санкций.



Источник: www.dialog.ua