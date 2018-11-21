В Кремле начали боятся: названа причина реального падения рейтинга Путина

21.11.2018 16:15

Рейтинг президента РФ упал до минимума, который был в начале 2010-х, люди готовы поддержать любую альтернативу Путину.

Об этом "Апострофу" заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Владимир Путин может покинуть должность президента РФ лишь в том случае, если этого захотят российские элиты. Он отметил, что началась тенденция падения рейтинга доверия к действиям президента России, а этого больше боятся в Кремле. По словам политолога, власти вливали колоссальные средства в то, чтобы поднять рейтинг Путина до необычайного высокого уровня, но длилось это лишь несколько месяцев перед выборами, после этого пошел определенный спад - пропаганда ослабла.

Политолог сообщил, что бедные люди в РФ на протяжении многих лет замечают, как цены растут быстрее, чем им поднимают зарплаты. Многие до сих пор убеждены, что стоит вернуться в СССР и жить по тем правилам, ведь тогда у них была нормальная зарплата и люди не экономили на еде, просто покупать было нечего.

По его словам, люди начинают не верить Путину и доверяют больше ЛДПР и Коммунистической партии, что подтверждают выборы в регионах. Но россияне до сих пор борются за то, чтобы не было никаких прозападных идей, а это может вернуть страну в разруху 90-х.



Источник: www.dialog.ua