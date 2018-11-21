- В Кремле начали боятся: названа причина реального падения рейтинга Путина 16:15
- Виртуальные археологи нашли барельеф Будды на Марсе15:56
- Путину недолго осталось: Притула сказал, что станет последней каплей13:15
- Ливадийский дворец в Крыму выставлен на продажу12:00
- Власти Крыма: Россия начала готовить россиян к возвращению Крыма Украине10:30
- Налог на солнце и воздух: жителей Крыма возмутило очередное подорожание09:45
- Новые санкции Штатов против РФ: под удар попали крупные российские компании – подробности09:30
- «Крымский мост реально рушится на глазах»: снимки, сделанные из космоса, указали на серьезные проблемы сооружения09:00
- "Макаронного монстра" в океане удалось заснять на видео08:15
- Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного21:35
Виртуальные археологи нашли барельеф Будды на Марсе
Открытие было сделано на снимке Красной планеты.
Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что заметил на поверхности Марса странное изображение при анализе снимков данной планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Находка длиной 8,6 км напоминает профиль головы человека, вероятнее всего, Будды. Неужели кто-то на Красной планете возвёл памятник духовному учителю?
На выше представленном фото видно, что изображение полностью соответствует профилю Будды. Ранее на Марсе вообще заметили целую статую основоположника буддизма.
Конечно, находка может быть парейдолической иллюзией. Если это и так, то данная иллюзия является самой невероятной. Большая часть пользователей верит, что находка – не обман зрения, а реальное чудо.
К сожалению, официальная наука опровергает подобные чудеса, хотя в НАСА, стоит отметить, почему-то давно не комментируют открытия виртуальных археологов.
Теги: Донбасс, археология, Марс, Будда, барельеф
- На Марсе обнаружили гигантского монстра (ВИДЕО)
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут
- Переворот в ДНР: "рупор" Захарченко уверяет, что дело не в политике
- Накажут за всё: Генпрокуратура припомнила Януковичу год его избрания
- Археологи совершили еще одно открытие в Ровно
- Умерла легендарная украинка, знаменитая на весь мир
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
- Россия "освобождает" Донбасс от хлеба: оккупанты "разобрались" с хлебозаводом в Иловайске 10:15
- С Донбасского фронта пришли хорошие новости09:57
- В Кремле начали боятся: названа причина реального падения рейтинга Путина 16:15
- Виртуальные археологи нашли барельеф Будды на Марсе15:56
- Будни и праздники: Как будут отдыхать и работать украинцы в декабре15:40
- Годовщина Евромайдана: Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни15:20
- Штрафы умножат на пассажиров: водителям подсунули огромный "сюрприз"15:06
- Погода в Украине: синоптики предупредили о морозах14:45
- «Евробляхеры» протестуют: в Украине перекрыты дороги14:29
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО