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В Москве сильный пожар: раздаются взрывы
23.11.2018 19:30
Сегодня в российской столице Москве произошел серьезный пожар на складе, расположенном на северо-западе города по адресу 1-й Волоколамский проезд, дом 5. Сообщается, что площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.
В МЧС Москвы отмечают, что загорелось одноэтажное здание, внутри которого могут находиться горюче-смазочные материалы. На данный момент информации о пострадавших нет. РосСМИ отмечают:
«Пожар происходит по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом 16. На место следуют не менее 20 пожарных расчетов. Площадь возгорания составляет 150 кв. метров».
По словам очевидцев, на месте пожара были слышны звуки взрывов. Кроме того, существует опасность, что огонь может перейти на соседние здания.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Москва, пожар, взрыв
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