Не донес на родственника: в Крыму начались преследования по новой статье

25.11.2018 21:59

В оккупированном Крыму российские силовики возбудили первое уголовное дело о недоносительстве.

Об этом сообщает русская служба Радио Свобода, передает apostrophe.ua.

Как сообщается, в мае 2016 года у крымского татарина, имя которого адвокаты, представляющие его интересы, не стали называть, прошли первые обыски, была изъята техника. По версии следствия, он знал о том, что брат его супруги находится в Сирии, однако не сообщил в правоохранительные органы и продолжал с ним общение.

По словам адвоката Лили Гемеджи, дело по статье 205.6 Уголовного кодекса ("Несообщение о преступлении") поступит в суд не позднее весны 2019 года.

В Крыму это будет прецедентом после принятия поправок в законодательство в рамках так называемого "пакета Яровой". Статья о недоносительстве предполагает ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года.