Срочная эвакуация Путина из Кремля: Бабченко рассказал, что значат загадочные вертолеты и спецназ в Москве. ВИДЕО

25.11.2018 19:51

Российские власти отработали срочную эвакуацию президента Владимира Путина из Кремля в случае, если массовые бунты охватят Москву и Россию.

Об этом в прямом эфире одного из телеканалов заявил российский журналист Аркадий Бабченко, комментируя резонансные кадры полета 3 вертолетов над Кремлем в минувшую пятницу, передает dialog.ua.

Бабченко заявляет, что на фоне обрушения рейтингов доверия к Владимиру Путину российские власти увеличивают штат Росгвардии и средства для подавления массовых протестов и манифестаций, включая огнеметы. "Нефть падает - он понимает, к чему все идет", - заявил Бабченко.

При этом российские власти отрабатывают экстренный сценарий срочной эвакуации Путина из Кремля в случае, если многомиллионная толпа пойдет на штурм российских административных зданий.

В Интернете уже появились фотографии бойцов Росгвардии, отрабатывающих эвакуацию Путина под прикрытием вооруженных людей.