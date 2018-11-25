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Срочная эвакуация Путина из Кремля: Бабченко рассказал, что значат загадочные вертолеты и спецназ в Москве. ВИДЕО

25.11.2018 19:51
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Срочная эвакуация Путина из Кремля: Бабченко рассказал, что значат загадочные вертолеты и спецназ в Москве. ВИДЕО

Российские власти отработали срочную эвакуацию президента Владимира Путина из Кремля в случае, если массовые бунты охватят Москву и Россию.

Об этом в прямом эфире одного из телеканалов заявил российский журналист Аркадий Бабченко, комментируя резонансные кадры полета 3 вертолетов над Кремлем в минувшую пятницу, передает dialog.ua.

Бабченко заявляет, что на фоне обрушения рейтингов доверия к Владимиру Путину российские власти увеличивают штат Росгвардии и средства для подавления массовых протестов и манифестаций, включая огнеметы. "Нефть падает - он понимает, к чему все идет", - заявил Бабченко.

При этом российские власти отрабатывают экстренный сценарий срочной эвакуации Путина из Кремля в случае, если многомиллионная толпа пойдет на штурм российских административных зданий.

В Интернете уже появились фотографии бойцов Росгвардии, отрабатывающих эвакуацию Путина под прикрытием вооруженных людей.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Москва, эвакуация, бунт, Росгвардия
 
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