- «Киев призывал взорвать Крымский мост, угомоните его»: у Путина с истерикой отреагировали на мировую поддержку Украины15:20
- Австрия призвала срочно собрать Комитет по безопасности ЕС из-за столкновения России и Украины15:10
- Евросоюз отреагировал на агрессию РФ в Азовском море12:33
- Россия отменила запрет на движение судов через Керченский пролив11:00
- НАТО отреагировал на захват Россией украинских кораблей08:00
- Конфликт в Азовском море: что происходит на самом деле, раскрыта тактика РФ07:32
- Агрессия РФ против ВМС ВСУ: 6 украинских военных ранены23:42
- Захват кораблей ВМС Украины в Керченском проливе: Порошенко экстренно собрал военный кабинет - подробности 23:35
- Беспредел РФ в Керченском проливе: корабли ВМС Украины заблокированы, российские силовики не прекращают стрельбу 23:22
- Не донес на родственника: в Крыму начались преследования по новой статье21:59
Австрия призвала срочно собрать Комитет по безопасности ЕС из-за столкновения России и Украины
Завтра, 27 ноября, будет собран Комитет по политике и безопасности Европейского Союза, который огласит свою позицию по атаке России украинских моряков.
Об этом журналистам заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, если 26 ноября на внеочередном заседании ВР нардепы примут решение, то военное положение в Украине по обращению СНБО введут сроком на 60 суток.
По словам Кнайсль, именно австрийские дипломаты сообщили и подали заявление о том, что следует немедленно собрать Комитет по политике и безопасности ЕС. Она убеждена, что это крайне необходимо для того, чтобы выработать общую позицию Европейского Союза на случившееся в Азовском море. Кнайсль отметила, что все страны пока заняты тем, чтобы выяснить детали и составить поминутный график того дня.
Она пояснила, что Комитет соберется завтра, 27 ноября, а после будет озвучено общее решение. Кнайсль не уточнила, где именно будет проводиться данная встреча. В Российской Федерации говорят о госпитализации троих военнослужащих ВМС Украины, раненных в Азовском море, и анонсировали уголовное дело против них. Россия напала на корабли Украины в нейтральных водах: Москву поймали на грандиозном вранье.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Европейский союз, Австрия, конфликт
- В "ЛНР" заявили о перестройке экономики на Россию и ждут пополнение бюджета
- Украина разорвала экономическое сотрудничество с РФ
- Валенса: Европа не в состоянии "впитать" Украину
- Украина хочет создать ЗСТ с Таможенным союзом
- ЕС обнародовал список россиян, против которых ввели санкции
- Россия больше не стратегический партнер ЕС и давление усилится – Могерини
- Боевиков «ДНР» срочно перевели на казарменное положение15:45
- Концерт российских исполнителей в «ЛНР» обернулся скандалом14:31
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки 10:03
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранены двое бойцов ВСУ09:42
- Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность09:18
- Украина понесла на Донбассе невосполнимую потерю07:11
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- Порошенко поручил Генштабу провести частичную мобилизацию16:15
- Порошенко подписал указ о введении военного положения в Украине: последний пункт засекречен 16:01
- Боевиков «ДНР» срочно перевели на казарменное положение15:45
- Военное положение: НБУ срочно собрал глав крупнейших банков15:32
- «Киев призывал взорвать Крымский мост, угомоните его»: у Путина с истерикой отреагировали на мировую поддержку Украины15:20
- Австрия призвала срочно собрать Комитет по безопасности ЕС из-за столкновения России и Украины15:10
- Захваченные в плен украинские моряки были доставлены в Москву – Бабин 15:04
- Обвал рубля и новые санкции: СМИ узнали о тяжелых последствиях для России из-за захвата украинских кораблей14:45
- Концерт российских исполнителей в «ЛНР» обернулся скандалом14:31
- Предстоящая зима будет аномально холодной14:15
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО