Австрия призвала срочно собрать Комитет по безопасности ЕС из-за столкновения России и Украины

26.11.2018 15:10

Завтра, 27 ноября, будет собран Комитет по политике и безопасности Европейского Союза, который огласит свою позицию по атаке России украинских моряков.

Об этом журналистам заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, если 26 ноября на внеочередном заседании ВР нардепы примут решение, то военное положение в Украине по обращению СНБО введут сроком на 60 суток.

По словам Кнайсль, именно австрийские дипломаты сообщили и подали заявление о том, что следует немедленно собрать Комитет по политике и безопасности ЕС. Она убеждена, что это крайне необходимо для того, чтобы выработать общую позицию Европейского Союза на случившееся в Азовском море. Кнайсль отметила, что все страны пока заняты тем, чтобы выяснить детали и составить поминутный график того дня.

Она пояснила, что Комитет соберется завтра, 27 ноября, а после будет озвучено общее решение. Кнайсль не уточнила, где именно будет проводиться данная встреча. В Российской Федерации говорят о госпитализации троих военнослужащих ВМС Украины, раненных в Азовском море, и анонсировали уголовное дело против них. Россия напала на корабли Украины в нейтральных водах: Москву поймали на грандиозном вранье.



Источник: www.dialog.ua