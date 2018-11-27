Появился снимок огромной пробоины в катере «Бердянск»

27.11.2018 16:29

Россияне стреляли по рубке.

В сети появилась фотография пробоины в катере "Бердянск", который был подбит российскими военными 25 ноября в Черном море.

"Это так они "мирно" заставляли остановиться наши катера ... Огонь вели на поражение личного состава прямо в рубку, а не по двигателям", - прокомментировал фотографию военный корреспондент Влад Волошин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Напомним, что "Бердянск" после попадания потерял ход и был отбуксирован россиянами в оккупированную Керчь.

Также Россия захватила бронекатер "Никополь" и буксир "Яны Капу". На борту было 23 моряка, шестеро из них получили ранения.