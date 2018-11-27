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Появился снимок огромной пробоины в катере «Бердянск»
27.11.2018 16:29
Россияне стреляли по рубке.
В сети появилась фотография пробоины в катере "Бердянск", который был подбит российскими военными 25 ноября в Черном море.
"Это так они "мирно" заставляли остановиться наши катера ... Огонь вели на поражение личного состава прямо в рубку, а не по двигателям", - прокомментировал фотографию военный корреспондент Влад Волошин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Напомним, что "Бердянск" после попадания потерял ход и был отбуксирован россиянами в оккупированную Керчь.
Также Россия захватила бронекатер "Никополь" и буксир "Яны Капу". На борту было 23 моряка, шестеро из них получили ранения.
Теги: Россия, Донбасс, Керчь, стрельба, Черное море, катер, захват, ранения
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