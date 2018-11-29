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Пенсионерка из Луганска рассказала о выживании в "ЛНР": "Ездим в Украину, чтобы не забыть вкус нормальной еды"
Жители оккупированного Луганска стараются читать в Интернете украинские новости, так как даже уже самые ярые сепаратисты понимают, "СМИ" пропагандистов нагло врут. Луганчан возмущает, что "гуманитарку" в "ЛНР" привозят все меньше и меньше.
А та, что все-таки доходит до Донбасса, расфасовывается и отправляется на продажу в магазин, передает "Диалог.UA".
О выживании в Луганске журналистке Елене Павловой в поезде Хмельницкий - Лисичанск рассказала луганчанка, она так и не смогла выехать из города. Рассказ Павлова опубликовала на своей странице в Facebook.
По словам луганчанки, в "ЛНР" почти не осталось нормальных врачей. Как и простые луганчане, специалисты стараются выехать из этого ада, устроенного Россией, в поисках лучшей жизни.
Пенсионерка призналась, что многие ездят в Украину, чтобы не забыть, какие на самом деле нормальные продукты на вкус. Настоящий вкус творога пожилая луганчанка вспомнила только на подконтрольной территории, рассказывает журналистка.
По словам луганчанки, местные почти не переговариваются между собой о политике, новости многие находят в Интернете, по местным каналам жуткая пропаганда.
Пенсионерка констатировала, что жилье в Луганске сильно подешевело. К примеру, благоустроенную трехкомнатную квартиру можно купить всего за 8 тысяч долларов.
Луганчане уверены, что пока жив Путин, Донбасс в покое не оставят. И закончится этот ужас на востоке Украины только в том случае, когда "закончится сам Путин".
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Луганск, СМИ, продукты, гуманитарная помощь, ЛНР
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