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30 ноября: какой сегодня праздник
Всемирный день домашних животных
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших». Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем нам.
В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации. Целью Дня, который также известен как День компьютерной безопасности, является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации. Провозглашая День, Ассоциация намеревалась напомнить всем о необходимости защиты компьютерной информации, а также обратить внимание производителей и пользователей оборудования и программных средств на проблемы безопасности.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, праздник, кошка, собака, домашнее животное
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