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Неожиданно: Великобритания может остаться в ЕС

30.11.2018 14:46
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Неожиданно: Великобритания может остаться в ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сосредоточена на том, чтобы убедить депутатов парламента поддержать соглашение по Brexit 11 декабря, а не подготовить запасной план. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы в правительстве сосредоточены на голосовании, которое пройдет 11 декабря. Мы будем разъяснять парламентариям, почему мы считаем, что это хорошее дело для Великобритании", - сказала Мэй, пишут Вести.

"Я прошу каждого члена парламента подумать об утверждении результатов референдума и сделать это таким образом, который соответствует национальным интересам, сделать это так, чтобы это соответствовало интересам их избирателей, так как сделка защищает рабочие места и средства к существованию", - добавила премьер-министр.

Тереза Мэй отметила, что, если законодатели откажутся от сделки, то Великобритания выйдет из ЕС без соглашения или даже останется в Евросоюзе. На вопрос о том, какой из этих двух вариантов был более вероятным, если соглашение отклонят, она не дала конкретного ответа.

"У нас еще не было голосования. Сосредоточимся на сделке, о которой мы договорились с Еврсоюзом", - предложила она.

Источник : https://from-ua. 



Теги: Донбасс, Великобритания, ЕС
 
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