На Аляске зафиксировано еще одно землетрясение

01.12.2018 15:40

В США на полуострове Аляска утром в субботу, 1 декабря, произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6 в 60 км к северо-западу от Анкориджа. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 9.57 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах северо-западнее Анкориджа.

По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как «очень сильное».

30 ноября на Аляске было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 13 километрах от города Анкоридж.

Источник : https://donpress.com