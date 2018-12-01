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На Аляске зафиксировано еще одно землетрясение

01.12.2018 15:40
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На Аляске зафиксировано еще одно землетрясение

В США на полуострове Аляска утром в субботу, 1 декабря, произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6 в 60 км к северо-западу от Анкориджа. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 9.57 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах северо-западнее Анкориджа.

По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как «очень сильное».

30 ноября на Аляске было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 13 километрах от города Анкоридж.

Источник : https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, Аляска, землетрясение
 
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