Умер Джордж Буш-старший

01.12.2018 11:00

Ему было 94 года.

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, передает ТАСС.

Издание ссылается на представителя 41-го президента страны.

Его жена Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его старший сын - Джордж Буш-младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.

Источник : https://from-ua.