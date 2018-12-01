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Умер Джордж Буш-старший

01.12.2018 11:00
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Умер Джордж Буш-старший

Ему было 94 года.

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, передает ТАСС.

Издание ссылается на представителя 41-го президента страны.

Его жена Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его старший сын - Джордж Буш-младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.

 Источник : https://from-ua. 



Теги: США, Донбасс, президент
 
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