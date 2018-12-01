Последние новости раздела
- В Париже происходят стычки полиции с протестующими, появились баррикады17:53
- Польша и Дания договорились о строительстве газопровода в Балтийском море17:41
- Около 2 миллионов украинцев работают на польскую экономику — глава МИД16:25
- На Аляске зафиксировано еще одно землетрясение15:40
- В Украину уже не пропустили сотню россиян от 16 до 60 лет15:06
- Блокада не страшна: Украина придумала, как обхитрить Россию в Азовском море14:55
- Нусс: Путин никогда еще не получал таких публичных пощечин на весь мир14:10
- В России вспомнили о правах человека: Просят снять ограничения на въезд российским мужчинам в Украину12:15
- Трамп о планах Путина по Украине: Мы не можем позволить, чтобы определенные вещи произошли12:00
- Умер Джордж Буш-старший11:00
В Париже происходят стычки полиции с протестующими, появились баррикады
01.12.2018 17:53
В субботу, 1 декабря, в столице Франции, Париже, продолжились протесты против повышения налога на топливо.
Соответствующие фото и видео публикует в своем Telegram канале блогер Илья Варламов.
Как можно увидеть на фотографиях, протестующие возводят на улицах Парижа баррикады и жгут костры.
Также уже произошли столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и задержали двоих митингующих. Также применяются водометы. Сами же протестующие закидывают полицейских камнями и дымовыми шашками, обливают их краской.
Источник : https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Париж, полиция, баррикады
Читайте также:
- В Париже опять стреляют
- Протесты в Париже: студенты напали на полицейских
- В Париже неизвестный ранил сотрудника газеты и открыл огонь возле банка (ФОТО + ВИДЕО)
- В Брюсселе проходит спецоперация в связи с терактами в Париже
- Парижский стрелок наглотался таблеток и был задержан (ВИДЕО)
- Опасные коктейли продают в центре Мариуполя. ВИДЕО
- Восемь мариупольских школ начали сортировать мусор17:27
- Откуда пополняется нехватка личного состава НВФ «ДНР»13:40
- Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, потерь нет11:30
- У жителей Донбасса будет меньше времени на пересечение КПВВ08:45
- "ЛНР" и "ДНР" напуганы военным положением в Украине: боевики ждут наступления, объявлена срочная мобилизация 08:12
- Без воды, газа и света. В ОБСЕ рассказали о главной проблеме ОРДЛО07:50
- Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»07:10
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля рядом с ними07:00
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов22:17
- В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев21:15
- РФ не предоставляет Киеву официальную информацию о военнопленных моряках19:02
- В Одессе военный после ссоры с прохожими устроил стрельбу18:47
- Польша выступает за усиление санкций против России в связи с агрессией в Керченском проливе18:30
- Снежный коллапс в Украине: стало известо о задержке рейсов18:15
- В Киеве неизвестные застрелили иностранца в спину18:05
- В Париже происходят стычки полиции с протестующими, появились баррикады17:53
- Польша и Дания договорились о строительстве газопровода в Балтийском море17:41
- Восемь мариупольских школ начали сортировать мусор17:27
- Легендарная рок-группа отменила гастроли по Украине17:12
- Тревожное затишье: каким будет курс гривны в декабре17:00
- День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев16:10
- Диетологи рассказали, какое мясо полезнее для здоровья13:55
- Умер Джордж Буш-старший11:00
- Медики подсказали, как вылечить кашель и насморк народными средствами10:30
- Чего хочет мужчина от женщины в зависимости от его знака Зодиака10:04
- Медики назвали эффективные народные средства от кашля09:30
- Не ведитесь: самые соблазнительные обманщики по знакам Зодиака07:38
- Учёные рассказали, чем опасен храп для женщин22:45
- Названы шесть лучших продуктов от стресса18:16
- Приметы: от этих слов стоит отказаться навсегда17:45
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение