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В Париже происходят стычки полиции с протестующими, появились баррикады

01.12.2018 17:53
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В Париже происходят стычки полиции с протестующими, появились баррикады

 

В субботу, 1 декабря, в столице Франции, Париже, продолжились протесты против повышения налога на топливо.

Соответствующие фото и видео публикует в своем Telegram канале блогер Илья Варламов.

Как можно увидеть на фотографиях, протестующие возводят на улицах Парижа баррикады и жгут костры. 

Также уже произошли столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и задержали двоих митингующих. Также применяются водометы. Сами же протестующие закидывают полицейских камнями и дымовыми шашками, обливают их краской.

Источник : https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, Париж, полиция, баррикады
 
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