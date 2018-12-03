Дочь судится с родителями из-за «обнаженки» в соцсетях

03.12.2018 16:00

18-летняя девушка из Австралии подала в суд на родителей за то, что они сделали ее жизнь просто невыносимой. Что же такого ей пришлось пережить в детстве?

Австралийка не могла дождаться своего совершеннолетия, чтобы подать в суд на своих родителей. А все дело в том, что ее родители всегда были большими поклонниками соцсетей и частенько выкладывали фото своей дочери.

Как сообщает девушка, ее жизнь с 2009 года стала настоящим адом. И мать, и отец постоянно публиковали на Facebook детские фотографии дочери, которые можно считать интимными. На фото девушка часто была изображена в подгузниках, на горшке или в ванной.

С самого начала дочь просила удалить снимки и больше не публиковать, но все ее просьбы были тщетны. Из-за того, что родители отказывались ее слушать, единственным выходом для австралийки стал суд. По словам девушки, над ней постоянно издевались одноклассники из-за этих фотографий, никто не хотел общаться с ней. Родители не обращали на это никакого внимания.

За 6 лет родители разместили больше 500 фотографий. Пока что неясно, почему для них было так важно выкладывать на всеобщее обозрение интимные моменты из жизни дочери. Психологи давно убеждают матерей и отцов, особенно тех, которые воспитывают подростков, что нужно обязательно спрашивать разрешения, прежде чем публиковать фотографии или информацию в социальных сетях. Но, видимо, для некоторых виртуальная жизнь гораздо важнее психологического здоровья их детей.

Источник: https://from-ua.com