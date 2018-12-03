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В России назвали новую дату встречи Трампа и Путина
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в июне 2019 года во время следующего саммита G20, который пройдет в Японии. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Российский политик уточнил:
«Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на „двадцатке“. Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого».
В то же время он затруднился прокомментировать информацию о том, что встреча сторон станет возможной только при выполнении условия об освобождении задержанных в Керченском проливе украинских кораблей и военнослужащих, выдвинутого США.
Ушаков отметил, что по его мнению американская сторона считает, что контакты прерывать нельзя:
«Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Дональд Трамп
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