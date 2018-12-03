В США полиция гонялась за Tesla со спящим водителем

03.12.2018 14:40

В Калифорнии полицейские задержали пьяного водителя, который уснул за рулем электромобиля Tesla и продолжал ехать со включенным автопилотом, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Рано утром на шоссе 101 полицейские обратили внимание на автомобиль Tesla Model S, который двигался со скоростью 70 миль в час (112 километров в час). Когда полицейские поравнялись с электрокаром, они обнаружили, что водитель спит, а машина едет на автопилоте.

Потребовалось семь минут, чтобы остановить Tesla: для этого полиция включила аварийные огни, а один из полицейских ехал прямо перед электромобилем, замедлив его до полной остановки. Во время операции никто не пострадал.