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«Крыма нам достаточно». Прилепин объяснил, почему РФ не присоединила ОРДЛО
Воевавший на стороне НВФ «ДНР» российский писатель Захар Прилепин заявил, что Россия из страха не присоединила к себе неподконтрольную Украине часть Донбасса, пишет ДонПресс.
По его словам, он якобы сразу знал, что Кремлю с Донбассом не удастся реализовать сценарий оккупации Крыма. Он отметил, что «в Россию хотели слишком много регионов Украины», поэтому власти РФ просто не осилили аннексию такого числа территорий:
«Нет, я не верил, что это возможно, потому что Украина — огромная страна. И я знал плюс-минус примерно ситуацию по каждому региону Украины. То есть в Крыму было за присоединение к России примерно 90%, в Луганске — 85%, в Донецке — 80%, в Харькове — 75%, в Одессе — 60%. А дальше уже 40%. Но если бы Россия начала в этом участвовать, то совершенно непонятно, что делать с другими регионами. Хорошо, она признала Донецк и Луганск, но в Харькове, Одессе тоже „восстание“, и в Запорожье тоже „восстание“. И это колоссальное пространство, в котором Россия не могла справиться»
Также, Прилепин заявил, что Россия была «категорически против» проведения «референдума» на Донбассе:
«Там начинается „гражданская“ война, что может сделать Россия? Поэтому Россия была против того, чтобы Донбасс делал „референдум“. Россия — Крым, все, нам достаточно. А там начинается „революция“. Они говорят: „Нет, мы все равно проведем референдум. Мы хотим в Россию“. И Россия очень боялась этого».
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ОРДЛО, Захар Прилепин
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