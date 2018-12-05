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В Израиле археологи обнаружили клад времен крестоносцев
Археологи обнаружили клад монет.
В Израиле археологи, которые работают на раскопках древнего города Кесария, нашли кувшин с золотыми монетами. Они считают, что клад был спрятан 900 лет назад.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.
Редкая находка была обнаружена в щели в стене каменного дома. В бронзовом кувшине обнаружились 24 золотых монеты, а также одна золотая сережка.
Судя по всему, хозяева сокровища собирались вернуться и забрать его, но сделать им это по неизвестным причинам не удалось.
Израильские археологи говорят, что владельцы клада должны были быть богатыми людьми, поскольку стоимость каждой из монет была эквивалентна годовому доходу тогдашнего крестьянина.
По словам археологов, хозяева монет могли быть убиты после того, как Кесарию захватили крестоносцы в 1101 году.
Теги: Донбасс, археология, Израиль, клад
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