Брат Кадырова убил мать и 3-летнюю дочь: видео ЧП запретили сливать в Сеть, но кадры все равно распространили

06.12.2018 16:57

Родственник главы Чечни во вторник, 4 декабря, спровоцировал смертельное ДТП, в котором погибли двое человек. Как стало известно, при въезде в Грозный со стороны Аргуна Mercedes главы Шалинского района Чечни Турпал-Али Ибрагимова (по кличке "Быстрый"), на огромной скорости влетел в "Жигули", передает "Диалог.UA".

Пассажирка "Жигулей" и ее 3-летняя дочь скончались на месте. По данным "Кавказ.Реалии" выжил только глава семьи, который в тяжелейшем состоянии находится в реанимации. Ибрагимов – двоюродный брат Кадырова.

После случившегося по приказу глав Чечни охрана виновника ДТП отобрала телефоны у очевидцев аварии, чтобы воспрепятствовать распространению фото с места ДТП, но кадры все равно попали в Сеть. А вчера, 5 декабря, представители Ибрагимова ходили по близлежащим к ДТП домам и тщательно проверяли гаджеты, чтобы в случае наличия удалить фрагменты кровавого ДТП.

Сейчас Ибрагимов сидит в своем родном селе Герменчук, а его высокопоставленный брат "обрабатывает" родных погибшей девочки и ее мамы, чтобы они не объявляли его брату кровную месть.