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Монахини украли школьные деньги и спустили их в казино
В США две монахини украли полмиллиона долларов из католической школы, в которой они работали, проиграли деньги в казино и избежали наказания. Об этом сообщает издание Daily Breeze.
Как сообщается, руководство католической школы Святого Иакова в городе Торранс, штат Калифорния (США), объявило, что две бывшие сотрудницы образовательного учреждения украли "значительную сумму денег". Это были бывшая директор школы сестра Маргарет Кроупер и преподаватель, сестра Лана Чанг.
Кражу заметили, когда церковная власть провела аудит расходов школы перед выходом Кроупер на пенсию после 28 лет работы. Независимый эксперт нашел "давно забытый" счет, на который женщины выводили средства.
После проверки Кроупер рассказала, что они годами воровали деньги и тратили на различные развлечения.
Представители архиепархии решили не выдвигать обвинения против женщин, а отправили их в разные монастыри. Такое решение приняли, потому что орден сестер святого Иакова, к которому принадлежали монахини, согласился компенсировать украденную ими сумму.
С таким решением не согласны родители учеников, они хотят жаловаться в прокуратуру.
"Мы были их банкоматом, люди знают это и хотят правосудия. А церковные власти хотят вернуть деньги, а не добиться справедливости", - рассказал один из родителей Джек Александер.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, казино, монах, воровство
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