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Visa и MasterCard из-за санкций могут отказаться от работы с российскими банками
Введение новых международных санкций против России может в значительной степени сказаться на российских банках и их работе с Visa и MasterCard.
Об этом говорится в материале издания Finanz, передает "Диалог.UA". Ранее Герман Греф, являющийся главой российского "Сбербанка", заявил, что санкции Вашингтона в отношении российского агрессора, которые вступят в силу в марте - апреле будущего года, будут очень чувствительными для экономики РФ.
Отмечается, что уже в январе 2019 будет введен новый пакет ограничительных санкций, которые затронут работу российского банковского сектора. Согласно имеющимся данным у российских властей, под новые ограничительные меры попадут один или два крупных российских банка, что приведет к частичному отключению системы Visa и MasterCard у банков-партнеров в РФ. При этом глава Сбербанка Герман Греф уверяет, что в 2019 году могут отключить от системы и все банки.
При этом ЦБ уже начал рассылку "писем счастья" всем банкам, в нем есть указания, согласно которым они должны следовать при отключении их банков-партнеров от систем Visa и MasterCard.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, банк, MasterCard, санкции
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