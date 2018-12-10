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Один из любимчиков Путина угодил в ДТП
Алексей Панин, скандально известный российский актер, называющий себя любимым актером Владимира Путина, попал в дорожно-транспортное происшествие в ночь на 10 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает replyua.net.
Как оказалось, ДТП произошло в Москве на улице Подвойского. Именно там допустили столкновения два автомобиля такси. Вскоре после этого происшествия, в них въехал автомобиль марки Mercedes, пассажиром которого оказался Алексей Панин. Из-за резкого торможения, которое допустил водитель автомобиля, актер ударился головой. На место события была вызвана бригада «скорой помощи». Панин пожаловался медикам на головокружение и тошноту, но от госпитализации отказался.
Вскоре после вышеуказанного события, в сети появилась информация о том, что водителем автомобиля Mercedes была девушка, которая является возлюбленной Алексея Панина. Предполагается, что это была 36-летняя Лия Скворцова, выступающая сценаристом в новом фильме «Я вернулся», режиссером которого является Панин. Следует отметить, что в этом же фильме дебютировала его дочь, которой первая роль досталась весьма нелегко.
Теги: Донбасс, Путин, актер, Алексей Панин, ДТП
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