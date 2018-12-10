Уфолог назвал 13 декабря датой конца света

10.12.2018 19:30

По словам исследователя, планете угрожает сильнейшее землетрясение.



Ранее уфологи пугали людей приближением Нибиру: якобы эта планета станет причиной краха всего живого, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Однако, по словам голландского исследователя Фрэнка Хогербеца, конец света наступит раньше и не от приближающейся планеты. Так, люди умрут из-за мощнейшего землетрясения, которое случится 13 декабря.



Земля в этот день будет расположена между Венерой и Ураном, вследствие чего притяжение тел повлечет сдвиг тектонических плит нашей планеты. Сейсмическая активность побьет все рекорды: она будет на 90% превышать девятибалльный уровень.



Катастрофа затронет абсолютно все государства, она породит панику и хаос. Прогноз был составлен на основе собственного индекса геометрии Солнечной системы (мужчина вывел его самостоятельно). Официальные ученые, к слову, опровергают теорию, что можно спрогнозировать землетрясения, опираясь на планетарную геометрию.



Сейсмическую активность невозможно предвидеть, именно поэтому её так боятся по сей день (страх всегда присутствует перед неизвестным).