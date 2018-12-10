В Австралии умер знаменитый "кенгуру-культурист"

10.12.2018 14:55

В заповеднике возле австралийского города Алис-Спрингс умер 12-летний кенгуру Роджер, несколько лет назад ставший звездой соцсетей из-за чрезвычайно развитых мышц. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в Facebook в понедельник, передает УНН.

“К сожалению, Роджер — самый известный в мире кенгуру умер в возрасте 12 лет. Он был нашей звездой и нашим любимцем”, — говорится в сообщении руководителя заповедника Криса Барнса.

Роджер стал популярным благодаря видео в интернете в 2015 году. В нем кенгуру сминает передними лапами жестяные ведра. Видео быстро стало вирусным и принесло кенгуру Роджеру мировую популярность.

Всю свою жизнь кенгуру прожил в заповеднике в регионе Северной территория. Туда его привез руководитель и основатель заповедника Крис Барнс, который спас детеныша из сумки сбитой машиной матери. По словам самого Барнса, именно Роджер вдохновил его на создание заповедника для кенгуру вблизи Алис-Спрингс, в котором сегодня живут тысячи животных.