- В Австралии умер знаменитый "кенгуру-культурист"14:55
- Курс в НАТО. Как происходит сближение Украины с Альянсом14:15
- Конец 20-летней «дружбы» с Россией. Ощутят ли украинцы разницу?13:45
- Ученый предсказал мощную катастрофу: апокалипсис наступит через три дня, и виновата будет не Нибиру13:30
- В России хотят закрыть допуск украинских кораблей в Азовское море12:45
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину08:00
- Украинца задержали на границе с миллионом рублей в ботинках07:15
- Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"21:59
- В РФ сообщили о росте числа российских туристов в Украине в 2018 году18:39
- Украина должна возобновить производство ядерного оружия из-за агрессии России, - генерал-майор ВСУ18:10
В Австралии умер знаменитый "кенгуру-культурист"
В заповеднике возле австралийского города Алис-Спрингс умер 12-летний кенгуру Роджер, несколько лет назад ставший звездой соцсетей из-за чрезвычайно развитых мышц. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в Facebook в понедельник, передает УНН.
“К сожалению, Роджер — самый известный в мире кенгуру умер в возрасте 12 лет. Он был нашей звездой и нашим любимцем”, — говорится в сообщении руководителя заповедника Криса Барнса.
Роджер стал популярным благодаря видео в интернете в 2015 году. В нем кенгуру сминает передними лапами жестяные ведра. Видео быстро стало вирусным и принесло кенгуру Роджеру мировую популярность.
Всю свою жизнь кенгуру прожил в заповеднике в регионе Северной территория. Туда его привез руководитель и основатель заповедника Крис Барнс, который спас детеныша из сумки сбитой машиной матери. По словам самого Барнса, именно Роджер вдохновил его на создание заповедника для кенгуру вблизи Алис-Спрингс, в котором сегодня живут тысячи животных.
Теги: Австралия, кенгуру, мускулы
- В Австралии кенгуру устроили драку посреди дороги
- Хуки, аперкоты и прыжки, - как два кенгуру устроили "бои без правил" (ВИДЕО)
- Австралийцы протестуют против чипсов со вкусом кенгуру
- В Австралии кенгуру уничтожают посевы
- Украинцев скоро накормят мясом кенгуру?
- Перекачанный гопник-кенгуру не видит преград в поисках еды (ВИДЕО)
- ВСУ ликвидировали БТР и угнали вражеский танк: появилось видео блестящей операции украинских военных 14:30
- Наемники РФ стали "грузом 200": боевики несут крупные потери, пытаясь разжечь ситуацию на Донбассе 12:30
- "Лупили так, чтобы никого не оставить в живых": как "невидимая" армия России захватывала Моспино 11:46
- СБУ не выпустила из "ДНР" митрополита УПЦ МП11:25
- "Расстреливают песочницы и убивают женщин ради смеха", - боевики пугают людей10:30
- При пересечении КПВВ «Майорск» возможны осложнения10:15
- "Нищета и пустота": опубликованы фото из известного ТЦ Донецка, - соцсети поражены 08:45
- Переселенцам: Особенности получения паспорта в 18-летнем возрасте07:45
- Боевики «ДНР» не выпускают людей из Горловки07:30
- Даже сепаратисты смеются над новым указом "министров" "ЛНР: "Скоро в космос полетят"22:31
- На АЗС Украины упали цены на бензин и дизтопливо14:47
- ВСУ ликвидировали БТР и угнали вражеский танк: появилось видео блестящей операции украинских военных 14:30
- Курс в НАТО. Как происходит сближение Украины с Альянсом14:15
- Военные итоги. Что изменилось в секторе обороны за год?14:00
- Конец 20-летней «дружбы» с Россией. Ощутят ли украинцы разницу?13:45
- Ученый предсказал мощную катастрофу: апокалипсис наступит через три дня, и виновата будет не Нибиру13:30
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- В России хотят закрыть допуск украинских кораблей в Азовское море12:45
- Наемники РФ стали "грузом 200": боевики несут крупные потери, пытаясь разжечь ситуацию на Донбассе 12:30
- ВНИМАНИЕ, родители! Чем опасны новогодние подарочные сладости12:17
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- Как изменить жизнь и судьбу в день рождения09:30
- Самые верные знаки зодиака среди мужчин09:04
- Какое домашние животное подойдут вам по знаку зодиака08:18
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- «Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО12:07
- Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги11:50
- Проклятье Постановления №365: применять нельзя обжаловать10:49
- В Сети обнародовали толкование снов по дням недели09:47
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Путін жалюгідний: жителі окупованого Донбасу висловилися про президента РФ
- Проверки на блокпостах «ДНР»: задержаний нет, но нужно быть готовым к полному отчету