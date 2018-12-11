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Россия развернула военную технику в оккупированной Керчи. ВИДЕО

11.12.2018 19:22
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Россия развернула военную технику в оккупированной Керчи. ВИДЕО

Российская армия в аннексированном Крыму развернула военную технику почти на территории города.

Местное издание «Крым. реалии» сообщает, что жители оккупированной Керчи впервые увидели развернутые зенитно-ракетные системы «С-400» так близко, передает donpress.com.

По предварительным данным, появление С-400 в оккупированной Керчи подчеркивает напряжение в отношениях между РФ и Украиной после захвата Россией украинских в кораблей вместе с экипажами в Керченском проливе.

До этого Россия уже развернула в аннексированном Крыму несколько дивизионов С-400, созданной для поражения воздушной техники противника.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керченский пролив, военная техника, ракетный комплекс
 
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