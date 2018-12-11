Последние новости раздела
- Россия развернула военную технику в оккупированной Керчи. ВИДЕО19:22
- "Захватывал СБУ в Луганске и воевал на Донбассе", - СБУ провела крупное задержание. ВИДЕО18:21
- «Мы бы проиграли». Ходаковский объяснил действия РФ на Донбассе в 2014 году17:50
- "Путин - немецкий шпион": после грандиозного скандала вокруг Путина со срочным заявлением выступил Песков17:12
- В России на полигоне упала ракета "С-300" сразу после пуска: мощный взрыв поразил соцсети. ВИДЕО16:32
- В архивах Штази нашли удостоверение Путина12:55
- Забрать у Украины Азовское море полностью! Озвучены намерения Кремля08:43
- "Серега, Донбасс будет наш", - боевики клянутся отомстить Украине за смерть наемника РФ по кличке "Одесса"07:29
- В Кремле сожалеют о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией21:45
- Освободить "евробляхи" от налогов: в Раду передали скандальный законопроект21:32
Россия развернула военную технику в оккупированной Керчи. ВИДЕО
11.12.2018 19:22
Российская армия в аннексированном Крыму развернула военную технику почти на территории города.
Местное издание «Крым. реалии» сообщает, что жители оккупированной Керчи впервые увидели развернутые зенитно-ракетные системы «С-400» так близко, передает donpress.com.
По предварительным данным, появление С-400 в оккупированной Керчи подчеркивает напряжение в отношениях между РФ и Украиной после захвата Россией украинских в кораблей вместе с экипажами в Керченском проливе.
До этого Россия уже развернула в аннексированном Крыму несколько дивизионов С-400, созданной для поражения воздушной техники противника.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керченский пролив, военная техника, ракетный комплекс
Читайте также:
- Россия срочно закрыла Керченский пролив для гражданских судов: ситуация в Азовском море накаляется
- В День Независимости Украины Крымский мост перекроют силовики: к чему готовится Кремль
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- В Крыму заметили большую колонну российской военной техники
- К Крымского мосту открывают автоподход: оккупанты похвастались новыми достижениями
- Россия перебросила в оккупированный Крым зентно-ракетный комплекс "Антей-2500"(ВИДЕО)
- На подконтрольной «ДНР» территории в четыре раза больше безработных, чем при Украине19:53
- В Донецке боевики «ДНР» устроили на дорогах усиленную проверку транспорта18:50
- «Мы бы проиграли». Ходаковский объяснил действия РФ на Донбассе в 2014 году17:50
- Пропагандисты «ДНР» запускают новый фейк о «душе Захарченко»17:31
- В «ДНР» из продажи почти пропала мука16:49
- Пенсии: что украинцев ждет в новый год16:12
- В зоне конфликта 12 обстрелов за сутки, в том числе с применением минометов15:51
- В Кадиевке из-за разборок боевиков «ЛНР» была устроена тотальная проверка жителей15:30
- В жилмассиве Донецка обнаружены неразорвавшиеся снаряды «Града»14:53
- В Мариуполе появится водоочистной завод! Франция одобрила финансирование14:35
- На подконтрольной «ДНР» территории в четыре раза больше безработных, чем при Украине19:53
- Россия развернула военную технику в оккупированной Керчи. ВИДЕО19:22
- В Донецке боевики «ДНР» устроили на дорогах усиленную проверку транспорта18:50
- "Захватывал СБУ в Луганске и воевал на Донбассе", - СБУ провела крупное задержание. ВИДЕО18:21
- «Мы бы проиграли». Ходаковский объяснил действия РФ на Донбассе в 2014 году17:50
- Пропагандисты «ДНР» запускают новый фейк о «душе Захарченко»17:31
- "Путин - немецкий шпион": после грандиозного скандала вокруг Путина со срочным заявлением выступил Песков17:12
- В «ДНР» из продажи почти пропала мука16:49
- В России на полигоне упала ракета "С-300" сразу после пуска: мощный взрыв поразил соцсети. ВИДЕО16:32
- Пенсии: что украинцев ждет в новый год16:12
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- Названа сладость, снижающая артериальное давление18:50
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео