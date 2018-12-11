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Архив - Мир

В архивах Штази нашли удостоверение Путина

11.12.2018 12:55
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В архивах Штази нашли удостоверение Путина

Отдел по работе с архивами Министерства госбезопасности бывшей ГДР (Штази) обнаружил служебное удостоверение, выданное на имя президента России Владимира Путина, сообщает Телеканал новостей «24».
Удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985 года. Оно продлевалось каждый квартал в течение следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офисы Штази.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключает, что удостоверение может быть настоящим. Он напомнил о том, что Штази сотрудничало с КГБ.



Теги: Владимир Путин, удостоверение, Штази, КГБ
 
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