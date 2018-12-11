Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России на полигоне упала ракета "С-300" сразу после пуска: мощный взрыв поразил соцсети. ВИДЕО

11.12.2018 16:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России на полигоне упала ракета "С-300" сразу после пуска: мощный взрыв поразил соцсети. ВИДЕО

В России на ракетном полигоне Капустин Яр снаряд ракетного комплекса "С-300" рухнул сразу после запуска в незапланированном месте, после чего произошел крупный взрыв и пожар.

Видео было опубликовано в Интернете очевидцами, которые сняли падение ракеты на камеру своего мобильного телефона, передает dialog.ua.

Кадры быстро распространяются по социальным сетям, однако официальное заявление российские власти не делали. На опубликованных кадрах видно, как сразу после запуска ракета меняет траекторию и ложится на незапланированный курс, после чего устремляется в сторону земли.

В месте приземления снаряда происходит крупный взрыв и пожар, зарево которого видно за несколько километров. Видео "взорвало" социальные сети, где пользователи открыто издеваются над россиянами. "РУКО**ПИЯ.

На России путем экспериментальных наблюдений в очередной раз убедились, что ракеты, они тяжелее воздуха.

Очередная российская ракета упала на голову испытателям. Но зато как красиво упала!

Китайских фейерверк и рядом не стоял!" - комментируют видео соцсети.



Теги: Россия, Донбасс, взрыв, полигон, ракета, испытание, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх