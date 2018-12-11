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В России на полигоне упала ракета "С-300" сразу после пуска: мощный взрыв поразил соцсети. ВИДЕО
В России на ракетном полигоне Капустин Яр снаряд ракетного комплекса "С-300" рухнул сразу после запуска в незапланированном месте, после чего произошел крупный взрыв и пожар.
Видео было опубликовано в Интернете очевидцами, которые сняли падение ракеты на камеру своего мобильного телефона, передает dialog.ua.
Кадры быстро распространяются по социальным сетям, однако официальное заявление российские власти не делали. На опубликованных кадрах видно, как сразу после запуска ракета меняет траекторию и ложится на незапланированный курс, после чего устремляется в сторону земли.
В месте приземления снаряда происходит крупный взрыв и пожар, зарево которого видно за несколько километров. Видео "взорвало" социальные сети, где пользователи открыто издеваются над россиянами. "РУКО**ПИЯ.
На России путем экспериментальных наблюдений в очередной раз убедились, что ракеты, они тяжелее воздуха.
Очередная российская ракета упала на голову испытателям. Но зато как красиво упала!
Китайских фейерверк и рядом не стоял!" - комментируют видео соцсети.
Теги: Россия, Донбасс, взрыв, полигон, ракета, испытание, соцсети
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