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Эрдоган готовит военную операцию в Сирии
За минувшие два дня Турция перебросила военную технику и отряды спецназначения на границу с Сирией. Об этом сообщил президент Рэджеп Тайип Эрдоган, сообщая о намерениях Анкары в ближайшее время провести операцию к востоку от реки Евфрат.
Местные СМИ сообщают, что вчера военные машины направились из города Килис в сторону населенного пункта Йайладагы в провинции Хатай. По предварительным данным, они будут дислоцированы на приграничных КПП в этом регионе.
Отмечается, что по словам Эрдогана, в ходе операции «мишенями не будут американские военнослужащие», находящиеся в этом регионе. Данный шаг Анкары, по мнению турецкого главы, поспособствует политическому урегулированию в Сирии и позволит «сделать эту территорию безопасной и более пригодной к жизни местного населения».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, Сирия, Эрдоган
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