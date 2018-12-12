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Названы имена парижских знаменосцев «ДНР»
12.12.2018 14:50
В сети назвали имена участников массового протеста «желтых жилетов», которые развернули на улицах Парижа флаг «ДНР». Об этом сообщил в Twitter блогер, пишущий под ником MrRevinsky, передает НАРОДНА ПРАВДА.
С флагом «ДНР» были замечены граждане Франции Фабрис Сорлен и Ксавье Моро. Информация об обоих мужчинах размещена в базе данных преступлений в Украине, поскольку они участвовали в войне на Донбассе на стороне российских оккупантов.
Моро также участвовал в открытии так называемого представительства «ДНР» в Марселе. Кроме того, в качестве «наблюдателя» он посещал «выборы» руководства «ДНР» 11 ноября.
Теги: Донбасс, Париж, флаг, ДНР
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