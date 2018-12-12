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"Срочно пересмотреть строительство газопровода "Северный поток - 2"", - громкое заявление из бундестага Германии
Вопрос о строительстве газопровода "Северный поток - 2" должен быть немедленно пересмотрен из-за агрессии РФ в Черном море. Об этом The Guardian сообщил председатель комитета бундестага по иностранным делам Норберт Реттген, передает "Диалог.UA".
Ранее Конгресс США принял "убийственную" для "Северного потока - 2" резолюцию.
Он обратился ко всем представителям Европейского Союза, которые должны выработать единую стратегию относительна ответа на агрессию РФ в Азовье. По его словам, подобное просто недопустимо, ведь следующий акт нападения может произойти уже в странах ЕС.
Реттген уверяет, что пока речь не идет о военной силе, но все же Германия обязана принять ограничительные меры. Для начала в вопросе "Северного потока - 2" и запретить данное строительство. Он уверяет, что "Северный поток - 2" является геополитическим проектом, который Россия будет использовать против Украины в будущем.
Россия "наплевала" на громкое решение "Гринпис" и продолжит строительство "Северного потока - 2". Боровой заявил, что проект "Северный поток - 2" на пороге краха из-за агрессии РФ в Керченском проливе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, строительство, газопровод, заявление
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