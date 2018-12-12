"В субботу произойдет крупнейшая катастрофа для существования России и Путина" - Нардеп Кривенко

12.12.2018 08:00

Вчера на украинском телеканале "Прямой" состоялось политическое ток-шоу "Прямой эфир", на котором присутствовали многие украинские парламентарии, затронувшие ряд фундаментальных вопросов как для украинского государства, так и для страны-агрессора.

На этом ток-шоу Виктор Кривенко, являющийся внефракционным народным депутатом Украины, уведомил, что для главы преступного Кремля Владимира Путина объединительный Собор в Украине, который состоится в субботу, 15 декабря, будет крупнейшей катастрофой, передает "Диалог.UA".





Напомним, что в начале текущего месяца стала известна точная дата решающего события для всего украинского православия, на котором будет избран предстоятель Украинской поместной православной церкви, а также решен ряд фундаментальный вопросов касательно Томоса об автокефалии.

Также стало известно и то, сколько по времени будет идти данное действо. Напомним, что помощник президента Украины Ростислав Павленко опроверг информацию о том, что украинская церковь потеряет свою независимость после вручения Томоса об автокефалии.



Источник: www.dialog.ua