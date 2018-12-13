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У Лаврова ответили на сообщения о ядерном оружии в Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала фейком разговоры о якобы намерении российских военных доставить ядерную бомбу в оккупированный Крым.
Об этом она сказала на брифинге, передает segodnya.ua.
Она прокомментировала статью еврокомиссара по безопасности Джулиана Кинга в издании Gurdian касающейся ситуации в Керченском проливе. Там также шла речь о планах России перебросить ядерное оружие на украинский полуостров.
"Что касается измышлений про "ядерную бомбу в Крыму", то оставим их на совести Кинга, который, очевидно, переживает свое скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом. Сложно понять, почему у человека этот выброс фейка", – сказала Захарова.
Отметим, что уже давно ходят разговоры об оружии массового поражения, ядерных базах на полуострове. Так, недавно постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в Нью-Йорке говорил, что Россия готова доставить в Крым ядерное оружие. Кроме того, по его словам, на полуострове оккупанты имеют возможности для проведения серьезных военных операций – размещены корабли, подлодки, самолеты, ракетные комплексы.
Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что Россия завезла в Крым ядерное оружие. Об этом ему подтвердили в Москве. Он отмечал, что оккупантам полуостров нужен исключительно в качестве военной базы и российское руководство не заботит судьба местных жителей.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ООН, ядерное оружие, фейк
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