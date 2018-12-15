Сразу видно школу «ЛНР»! Бывший «мэр» Лутугино в «ЛНР» осужден в России за взяточничество и воровство

15.12.2018 08:21

Бывший "народный мэр" Лугутино Егор Русский, который в 2014 году приехал из РФ воевать за ЛНР, получил в России 2,5 года колонии за взяточничество и воровство. Об этом пишет журналист Денис Казанский в Фейсбуке.

Егор Русский возглавлял Лутугино в 2014-2016 гг, но видимо, в бедном, разоренном войной городке воровать было особенно нечего, поэтому со временем Егор решил вернуться в родную Ухту. Там он устроился работать директором спортивной школы, и весной 2018 был арестован за взятки и присвоение имущества.

Судом было установлено, что январе 2018 Егор Русский организовал вывоз и сдачу стального и чугунного лома, являющегося собственностью спортивной школы. Полученные деньги в размере 49 тыс. рублей он забрал себе.

Сразу видно школу ЛНР! На посту народного мэра Лутугино Егор Русский не терял времени даром.