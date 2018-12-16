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Новый "перл" Путина "открыл глаза" россиянам: "Он уже ничего не решает и дальше будет только хуже"
Президент России Владимир Путин, находящийся у власти последние 20 лет, окончательно разочаровал свой народ. Рейтинг лидера РФ продолжает рушиться.
Откровенно о Путине высказался влиятельный российский Тelegram-канал "Бойлерная", передает "Диалог.UA".
"Открыл глаза" россиянам последний его "перл" о рэпе и молодежной культуре, которые подвергаются в последнее время травле силовиков. Путин открыто дал понять, что его устраивает такой порядок дел и решать проблему он не намерен.
"Слова Путина по внутренней повестке производят только одно впечатление - ему откровенно скучно… Раз за разом ВВП дает понять, что он не хочет и не будет верховным арбитром (между силовиками и народом РФ - ред.)", - констатировал ресурс. Он пришел к трагическому выводу - уже сегодня Путин и его администрация "не указ" для силовиков. Даже его непосредственное вмешательство в резонансные дела совсем не гарантирует разрешение конфликтов.
В "Бойлерной" констатировали, что Россию ждет явно печальное будущее.
"Путин дает понять, что не будет вникать в то, как работает система, ибо вектор ее известен. И ждать ослабления режима или оттепели точно не стоит, наоборот. Нас ждет суверенный Интернет, и срок за оскорбление властей, и фон Клишас наверняка напишет много новых законов", - спрогнозировал Тelegram-канал катастрофу.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Интернет, рейтинг, народ, силовики, власть
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